Kerstmis wordt krap voor pensioenhervorming

De kans is klein dat de Vivaldi-coalitie het nog voor het einde van het jaar eens wordt over de pensioenhervorming van minister Karine Lalieux (PS). Maar belangrijker dan de timing is de vraag hoeveel water de Franstalige socialisten nog in hun wijn willen doen.

Het was geen teken van grote liefde tussen de federale coalitiepartners dat de minister van Pensioenen er in september voor koos haar hervormingsplannen via De Tijd te openbaren in plaats van op een ministerraad. Lalieux deed dat omdat de PS het als een provocatie had ervaren dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert twintig effectief gewerkte jaren eiste als opstap naar het stijgende minimumpensioen.

Geef uw spaargeld een boost! Kom naar Finance Avenue Finance Avenue, de grootste geldbeurs van België, vindt plaats op zaterdag 20 november in Tour & Taxis Brussel. U kunt er binnenwandelen bij 40 standhouders en live genieten van de strafste tips om te beleggen, om te investeren in vastgoed en om uw pensioen- en successieplanning aan te pakken. Schrijf u gratis in >

Omdat het tegenvoorstel van Lalieux - tien jaar - de sfeer helemaal dreigde te verzieken, duwde premier Alexander De Croo (Open VLD) het pensioen- debat naar december. Na de begrotingsopmaak en de kernuitstap. Het moest de rust doen weerkeren.

Inmiddels zijn achter de schermen de technische besprekingen tussen Lalieux, de kabinetten van de vicepremiers en de sociale partners al begonnen. Toch tempert het kabinet van De Croo de verwachting dat tegen het jaareinde een akkoord wordt gevonden.

Dat komt vooral omdat de regering nog een pak werk heeft om de recente beslissingen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de activering van de langdurig zieken en de taxshift van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) te implementeren. ‘Eigenlijk vormen al die maatregelen een geheel met de pensioenhervorming’, zegt de woordvoerder van De Croo.

‘Om de betaalbaarheid te garanderen komt het er vooral op aan de komende jaren meer mensen aan het werk te krijgen. Het optrekken van de leeftijdsgrenzen gebeurde tijdens de twee voorgaande regeringen.’

Meer mensen aan het werk zetten en houden: na 25 jaar van pensioenhervormingen blijft België in die opdracht tekortschieten om de vergrijzing te financieren. Slechts 70 procent van de 20- tot 64-jarigen is aan de slag. Van de 55- tot 64-jarigen werkt iets meer dan de helft. De gemiddelde Belg stopt nog altijd voor zijn 62ste met werken. Velen gaan niet meteen met vervroegd pensioen, maar verdwijnen via het brugpensioen of ziekteverlof voorgoed van de arbeidsmarkt.

Pensioenbonus

Lalieux wil via een pensioenbonus mensen motiveren langer aan de slag te blijven. Voor elke gewerkte dag boven de drempel voor het vervroegd pensioen - 42 gewerkte jaren - wil ze er 2 euro bij leggen. Concreet betekent dat dat iemand die 45 jaar werkt zijn wettelijk pensioen met 100 euro bruto per maand ziet toenemen. Daarnaast wil ze het deeltijds pensioen invoeren. Over die aspecten zal makkelijk een akkoord gevonden worden, want ze stonden in het regeerakkoord.

Lastiger voor de liberalen en CD&V is dat Lalieux alleen de drempel van 42 gewerkte jaren wil overhouden als voorwaarde voor vervroegd pensioen. En niet langer de leeftijdsgrens van 63 jaar. Dat zou betekenen dat jaarlijks zo’n 6.000 mensen die op hun 18de met werken zijn begonnen, vroeger met pensioen kunnen. Zij moeten nu immers 44 jaar werken. Op zich maakt Lalieux de situatie helderder en rechtvaardiger, maar ook duurder.

Het fiscale gunst- regime voor het aanvullend pensioen is een heilig huisje met veel gelovigen.

De verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro - de belangrijkste socialistische trofee - maakt de vergrijzing een pak duurder. Volgens de studiecommissie voor de vergrijzing verleggen de Vivaldi-beslissingen de piek van de vergrijzingsuitgaven van 2040 naar 2050. De sociale uitgaven zullen dan 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) hoger uitvallen dan vandaag, wat neerkomt op 26 miljard euro extra. En in het plan van Lalieux staan geen besparingsvoorstellen.

Quid ambtenarenpensioen?

Net daar zit de angel. Lalieux heeft in haar openingsbod geen enkele maatregel opgenomen over de hoge ambtenarenpensioenen, hoewel de poging van de regering-Michel om die meer in lijn te brengen met de werknemerspensioenen is mislukt. Ook de discussie over de zware beroepen laat ze open.

Wat de liberalen in september helemaal horendol maakte, is dat ze het minimumpensioen wil openstellen voor wie amper tien jaar effectief gewerkt heeft en dan nog niet eens voltijds. Ook dat wordt een pittig debat, al valt in de wandelgangen te horen dat het compromis tussen de tien jaar van Lalieux en de twintig jaar van Lachaert voor de hand ligt: 15 jaar.

De belangrijkste vraag is hoeveel water de PS nog in haar wijn wil doen nu ze in de peilingen slaag krijgt van de extreemlinkse PTB. De trofee van het minimumpensioen van 1.500 euro heeft de partij al op zak.

Alleen de pensioenbonus moet ze nog binnenhalen. Hoewel ze daar in haar openingsbod met geen woord over gerept heeft, valt het niet uit te sluiten dat ze naar het fiscale gunstregime voor het aanvullend pensioen wijst als de Vlaamse partijen steviger hervormingen willen om de financiering van de pensioenen te garanderen. En dat fiscale gunstregime is een heilig huisje met veel gelovigen.