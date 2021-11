'Verlaag registratierechten voor wie sociaal verhuurt'

De vastgoedprijzen zitten al jaren in de lift. Uit de laatste vastgoedbarometer van de notarissen blijkt dat huizen in Vlaanderen de voorbije 5 jaar een kwart duurder geworden zijn, appartementen ruim een vijfde, zonder rekening te houden met de inflatie.

De stijging van de registratierechten vanaf volgend jaar in Vlaanderen van 10 naar 12 procent zou geen grote impact op de markt mogen hebben, klinkt het in koor. Het verschil met nu en met de andere regio's -in Brussel en Wallonië bedragen de verkooprechten 12,5 procent- is immers klein.