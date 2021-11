Wat betekent de fiscale hervorming voor beleggers en spaarders?

De federale regering bereidt een brede fiscale hervorming voor. Is al duidelijk wat spaarders en beleggers mogen verwachten?

‘Ons fiscaal systeem wordt gekenmerkt door vele uitzonderingen, vrijstellingen, verschillen in behandeling en hoge belastingtarieven’, staat in het federaal regeerakkoord. Dat leidt volgens de regering tot een verstoring van het economisch en sociaal leven en soms tot ongewenste gevolgen voor het milieu.

Daarom plant de regering- De Croo een brede fiscale hervorming. Ze wil met die hervorming het belastingstelsel moderniseren, vereenvoudigen, rechtvaardiger en neutraler maken.

De belangrijkste principes van de hervorming zijn vastgelegd in het regeerakkoord. De federale regering wil de lasten op arbeid verder verlagen. Een verbreding van de belastbare basis moet die lastenverlaging financieren. Dat betekent dat in de personenbelasting het aantal aftrekposten, belastingverminderingen en uitzonderingen zal dalen. Voorts moet het nieuwe belastingstelsel bijdragen tot de verwezenlijking van de klimaat- en milieudoelstellingen van het regeerakkoord.

Geen nieuwe belastingen

De totale belastingdruk zal niet stijgen. Er komen geen nieuwe belastingen, behalve in het kader van begrotingsdiscussies. De regering streeft naar een ‘eerlijke bijdrage’ van de personen met de grootste draagkracht, met respect voor het ondernemerschap.

In opdracht van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bereidt een groep fiscalisten en economen concrete voorstellen voor. Van Peteghem wil al begin volgend jaar een blauwdruk presenteren, maar hij laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken.

‘Het kan en zal nooit de bedoeling zijn om beleggen in ons land te ontmoedigen. Integendeel.’ Dat is het enige wat de minister vorige maand kwijt wou in een toespraak voor de Vlaamse Federatie van Beleggers. Sneller dan verwacht bereikte de regering eind vorig jaar een akkoord over een extra bijdrage van personen met de sterkste schouders. De regering voerde een taks van 0,15 procent in op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro.

De effectentaks 2.0 moet ruim 400 miljoen euro per jaar opbrengen. Hij vervangt de eerste effectentaks, die in oktober 2019 is vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Belastingvoordelen

Het is mogelijk dat de nieuwe belasting opnieuw wordt vernietigd. Zeven partijen hebben bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift in- gediend om de wet op de effectentaks geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

Talloze belastingvoordelen zullen in het kader van de fiscale hervorming opnieuw ter discussie worden gesteld. Een eerste voorbeeld is de aftrekpost voor wie een tweede, derde of volgende woning koopt. De MR heeft zich bij de opmaak van de begroting 2022 verzet tegen de afschaffing van dat voordeel. Maar nu al is duidelijk dat de discussie daarover niet definitief voorbij is.

Bij de begrotingsbesprekingen is ook even de fiscale vrijstelling van het spaarboekje aan bod gekomen. De rente van gereglementeerde spaarboekjes is vrijgesteld tot 980 euro. Er zijn argumenten om niet alleen het spaarboekje, maar ook andere spaar- en beleggingsproducten in aanmerking te laten komen voor een vrijstelling. Dat zou het belasting- stelsel neutraler maken.

Wellicht zal ook het voorstel voor de invoering van een meerwaardebelasting opnieuw op tafel komen. Meerwaarden op aandelen worden nu niet belast.

Het is niet uitgesloten dat een belastingvoordeel voor duurzame beleggingen wordt ingevoerd. ‘Deze federale regering maakt van duurzaam beleggen en investeren een belangrijke pijler in de transitie naar een duurzame en digitale economie’, zegt Van Peteghem.

Spaarders en beleggers hebben de jongste jaren de belastingdruk fors zien stijgen. De roerende voorhef- fing verdubbelde sinds 2011 van 15 naar 30 procent. Ook de beurstaks is herhaaldelijk opgetrokken. Voorts is de taks op premies van levensverzekeringen verhoogd van 1,1 naar 2 procent en is de fiscale vrijstelling van de rente op spaarboekjes gehalveerd. Maar er was ook een beetje goed nieuws voor de aandelenbeleggers. Dividenden zijn sinds enkele jaren tot 800 euro vrijgesteld van roerende voorheffing.