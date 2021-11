'Wie niet ESG denkt, zal zich uit de markt prijzen'

Het waterzuiveringsbedrijf Ekopak en de plantageholding Sipef hebben gemeen dat ESG als een rode draad door hun bedrijfsvoering loopt. Kunnen ze daarmee ook beleggers overtuigen?

Het was een gedurfde zet van Gert Bakelants, hoofdredacteur van De Belegger, om op Finance Avenue rond het ESG-thema twee bedrijven met elkaar te confronteren die totaal verschillende gepercipieerd worden.

Als waterrecyclagebedrijf zit Ekopak in het hart van het ecologisch gebeuren, terwijl het onder meer via het realiseren van drinkwatervoorziening in derdewerelddorpen ook een duidelijk sociale kant laat zien.

Sipef , uitbater van palmolieplantages in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea zit daarentegen in de hoek waar de klappen vallen. Palmolie wordt veelal in verband gebracht met ontbossing en sociale uitbuiting, terwijl Sipefs met zijn plantages net inzet op duurzame tropische landbouw en zich hard inspant om zijn werknemers een waardig bestaan te bieden. 'Het gaat niet alleen om het loon, maar ook om voorzieningen voor gezondheid, om scholen en huisvesting', stipte François Van Hoydonck, de CEO van Sipef aan. 'De S uit ESG (environment, social, governance, red.) zit bij ons ingebakken.'

Spaarboek voor de kinderen

Kijken institutionele beleggers daar ook naar, of hebben ze vooral aandacht voor de E, wou Bakelants weten. 'Fondsen zijn toch vooral bezig met het milieu-aspect', gaf Pietere Loose, de CEO van Ekopak toe, 'en ook wel met goed bestuur.'

Hij vindt het belangrijk dat beleggingsfondsen naar de grond van de zaak, het dna van een bedrijf kijken. 'Veel mensen hebben aandelen Ekopak gekocht als spaarboek voor hun kinderen omdat ze volledig in ons geloven.'

Noors pensioenfonds

Sipef had de onaangename ervaring dat het Noors pensioenfonds op een bepaald ogenblik is uitgestapt. 'Daar is geen voorafgaand overleg over geweest', zegt Van Hoydonck. 'Wij hebben contact met hen opgenomen met de vraag of het wegens de sector was of omwille van het bedrijf.'

Uiteindelijk bleek dat het grootste pensioenfonds ter wereld de hele palmoliesector de rug had toegekeerd. Gezien hun grootte was het voor hen onmogelijk om bedrijven individueel te bekijken. Waarop de Sipef-topman hen aanwreef dat ze bezig waren het kind met het badwater weg te gooien.

Voorbeeldfunctie

Een specifiek actieplan om ESG-fondsen aan te trekken heeft Ekopak niet. 'Fondsen kijken niet naar bedrijven die duurzaam bezig zijn omwille van ESG, maar omdat er een nieuw economisch model is. ESG-fondsen komen naar ons toe omdat ze merken dat er een economische shift aan het komen is en dat daar geld bij te rapen zal zijn', zegt Loose.

Voor Sipef ligt dat anders. 'Persoonlijk ben ik heel blij met de ESG-beweging die drie, vier jaar geleden gestart is', zegt Van Hoydonck. 'Wij proberen al langer een voorbeeldfunctie te nemen in de palmoliesector, onder meer binnen de RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil), maar het is moeilijk dat te valoriseren naar beleggers toe. Voor ons is de toegenomen interesse in duurzaam beleggen een zegen. Ik hoop dat het niet stopt.'

'Geen palmolie'

Een probleem voor Sipef is het negatieve beeld dat rond palmolie hangt. Zo wordt in reclamecampagnes voor voedingsproducten geregeld vermeld dat ze geen palmolie bevatten. 'Het probleem is dat ze niet zeggen waarom palmolie slecht zou zijn. Zeer doordachte marketing waar we niets tegen kunnen doen. Het is niet mogelijk daar een klacht tegen in te dienen', legt Van Hoydonck uit.

'De link tussen palmolie en ontbossing is verleden tijd. Het is bijna 10 jaar geleden dat er nog grootschalige ontbossing heeft plaatsvonden om palmolieplantages aan te leggen', gaat hij verder. Sipef zelf breidt alleen nog uit door bestaande plantages aan te kopen.

Voor zijn duurzame palmolie krijgt Sipef een premie bovenop de marktprijs. Het probleem is echter dat het voor voedingsbedrijven zeer moeilijk blijft dat dat door te rekenen aan de consument.

Absurde vraag

Toen Bakelants het publiek in de zaal de vraag stelde wie er bereid zou zijn een hogere waardering te betalen voor een bedrijf dat hoog scoort op ESG-vlak - of een lager rendement te aanvaarden - protesteer Ekopak-topman Loose: 'Ik vind dat een absurde, irrelevante vraag.'