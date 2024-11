De twaalf kooptips op het slotdebat van Finance Avenue

De beursexperts schoven op Finance Avenue vooral Belgische, Nederlandse en Amerikaanse aandelen naar voren.

Finance Avenue sloot traditioneel af met het grote aandelendebat. Dat bleek vorig jaar lonend. De genoemde tips van toen brachten gemiddeld 14 procent op.

België

Gert Bakelants van De Belegger schoof de producent van pvc-raamprofielen Deceuninck naar voren. 'De trend is duidelijk. Er komt meer vraag naar isolatie en renovatie en daar zal Deceuninck van profiteren.' Bakelants wees ook op de lage waardering. 'De Turkse dochter is op de beurs al meer waard dan Deceuninck zelf.' Tom Simonts, econoom van KBC, gaf dezelfde tip. 'Deceuninck is een heel fijn bedrijf. Over twee jaar is het schuldenvrij. Het kan daardoor bijvoorbeeld de aankoop van eigen aandelen opvoeren.' Bakelants: 'Of het dividend kan flink de hoogte in.'

Samsung kent wat problemen door een vertraging in geheugenchips, maar op lange termijn is de toekomst digitaal en daarvoor is Samsung nodig. Tom Simonts KBC

Joren Van Aken van Degroof Petercam koos voor D'Ieteren . De holding keert binnenkort een uitzonderlijk dividend uit, wat fiscaal nadelig is voor kleine beleggers. Van Aken vindt de waardering van D'Ieteren alleszins te laag om te negeren. 'Het dividend wordt in december onthecht. Wie het aandeel niet heeft, kan wachten tot na de onthechting. Wie het aandeel wel heeft, kan het eventueel net voor de ex-coupondatum verkopen, en daarna terugkopen.' Van Aken wees erop dat D'Ieteren-dochter en autoruitenhersteller Belron impliciet - op basis van de beurskoers van D'Ieteren - tegen 15 keer de winst noteert. 'Zodra Belron naar de beurs gaat, zal die waardering veel hoger liggen.'

Op basis van de beurskoers van D'Ieteren noteert Belron tegen 15 keer de winst. Als Belron zelf naar de beurs gaat, zal dat veel meer zijn. Joren Van Aken Degroof Petercam

Ook Bakelants tipte een holding: Solvac . De duoholding controleert 30,8 procent van Solvay en zijn afsplitsing Syensqo, die meer een groei- dan een dividendwaarde is. 'Bijna alle dividenden van Solvay en Syensqo gaan integraal naar Solvac. Dat geeft een hoog dividendrendement van 5,6 procent bruto. Het aandeel hoeft al niet veel te stijgen om een mooi rendement te realiseren. Het enige nadeel is dat je het niet bij elke broker kunt kopen, omdat het een aandeel op naam is', zegt Bakelants.

Nederland

En ook de derde tip van Bakelants was een holding. 'Hal Trust noteert tegen een officiële korting van 30 procent. Maar de intrinsieke waarde van de portefeuille met bedrijven als de baggeraar Boskalis en het tankopslagbedrijf Vopak wordt zeer conservatief berekend. De echte korting ligt veel hoger. Met 2,7 miljard euro cash kan Hal Trust gebruikmaken van kansen op de beurs.'

Er vielen wel meer Nederlandse aandelen te noemen. Van Aken gelooft in de Nederlandse maker van chipmachines ASML . 'Specialisten schatten dat ASML met zijn technologie 15 jaar voorloopt op concurrenten. We zien de huidige dip als een opportuniteit.'

Solvac biedt een dividendrendement van 5,6 procent bruto. Dat aandeel hoeft al niet veel te stijgen om een mooi rendement te realiseren. Gert Bakelants De Belegger

In dezelfde sector tipte Simonts Besi . 'Besi verpakt de chips via hybrid bonding, een nieuwe technologie waarmee siliciumwafers aan elkaar gekoppeld kunnen worden voor betere prestaties. Structurele trends als AI, cloudcomputing, 3D en 5G krijgen daardoor een boost.'

Er volgde nog een vierde Nederlandse tip: Adyen , de specialist in betaalsoftware. Van Aken: 'Adyen noteert tegen een vrij kasstroomrendement van 4 à 5 procent. Dat is mooi in verhouding tot de groeivooruitzichten.'

Wall Street

Bram Vanhevel van Leleux AB schoof de uitgever van kredietkaarten VISA naar voren. 'De recurrente inkomsten en hoge winstmarges kunnen ons bekoren. De cashflows vloeien vlotjes door naar de aandeelhouders. Sinds 2019 hoor je verhalen over fintechbedrijven die VISA of Mastercard van de troon zouden stoten, maar dat gebeurt niet. Ze verdelen de markt onder elkaar.'

Sinds 2019 hoor je verhalen over fintechbedrijven die VISA of Mastercard van de troon zouden stoten, maar daar komt niets van in huis. Bram Vanhevel Leleux AB

Vanhevel gaf ook een minder bekende naam: McKesson , een Amerikaanse verdeler van medicijnen. 'McKesson bevoorraadt apotheken. Die markt wordt verdeeld door drie spelers, een oligopolie. De langetermijngroei van het bedrijf is verzekerd door de verouderende bevolking. Helaas is het aandeel net de voorbije week al serieus omhoog gegaan.'

De derde tip van Vanhevel was Air Liquide , de Franse producent van industriële gassen. 'Grote industriële bedrijven sluiten met Air Liquide langetermijncontracten voor de levering van bijvoorbeeld waterstof. Dat genereert voorspelbare kasstromen en dividenden.' Vanhevel raadde ook aan de aandelen te laten registreren via de broker, zodat je na twee jaar een 10 procent hoger dividend krijgt.