'De kleinere aandelen worden nu echt wel interessant'

Het zijn frustrerende tijden voor beleggers die hun portefeuille graag verrijken met aandelen van kleine en minder bekende bedrijven op het Belgische koersenbord. De beurskoersen van de smallcaps zijn al een hele tijd nauwelijks vooruit te branden. 'Waar blijft het rendement?', vroeg moderator en De Belegger-hoofdredacteur Gert Bakelants zich af tijdens het debat over kleine aandelen op Finance Avenue, de jaarlijkse geldbeurs van De Tijd en L'Echo. Een panel met smallcapspecialisten Rik Dhoest (Bank Nagelmackers), Guy Sips (KBC Securities) en Joren Van Aken (Degroof Petercam) boog zich over de sputterende smallcaps.

'Eén issue komt altijd terug als ik met institutionele beleggers over smallcaps spreek', zegt Van Aken. 'Door de lage liquiditeit of verhandelbaarheid van kleinere aandelen kunnen institutionele beleggers vaak niet meer instappen, ook al zijn ze gecharmeerd van een bepaald bedrijf. Professionele investeerders moeten hun positie snel kunnen afbouwen als dat nodig is, om welke reden dan ook. Zo worden ze door de wetgever gedwongen om strenge liquiditeitsdrempels te hanteren.

'Neem nu een bedrijf als Miko (een Belgische koffiespecialist met een marktwaarde van 65 miljoen euro, red.), de institutionele partijen zijn mettertijd vertrokken en ik zie ze ook niet meer terugkomen. Hetzelfde geldt voor veel andere smallcaps.' De beperkte verhandelbaarheid is evenwel niet de enige verklaring voor de malaise van de smallcaps. 'We hebben de afgelopen jaren ook een vlucht gezien naar ETF's of indextrackers, die erg in trek zijn bij particuliere beleggers. Terwijl de grote bedrijven zo vlot miljoenen euro's aan passief beleggersgeld hun richting zien uitkomen, hinken de spelers die buiten de populaire trackers vallen achterop.