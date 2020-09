‘Sinds 2017 verbeteren we onze poortwachtersrol’

ING België zegt dat het de jongste jaren ‘uitvoerige maatregelen’ neemt om haar ‘poortwachtersrol’ te versterken.

‘ING neemt voortdurend maatregelen om zijn strategie te versterken in de strijd tegen financiële criminaliteit en om de wet- en regelgeving na te leven. Dat geldt ook voor de levering van diensten inzake correspondent banking. ING beoordeelt voortdurend de relaties met banken’, zegt ING België-woordvoerster Safia Yachou.

‘Dat heeft de afgelopen jaren en recentelijk geleid tot het stopzetten van een aantal relaties die niet voldeden aan onze controlenormen of die niet in overeenstemming waren met ons risicobeleid. Dat laatste is gebaseerd op een objectieve beoordeling die als doel heeft misbruik van onze bank te voorkomen en de mogelijke blootstelling aan het risico van witwassen, financieren van terrorisme, corruptie en/of sancties te verminderen.’

‘Zoals bekend heeft ING in de afgelopen jaren uitvoerige maatregelen in gang gezet om de invulling van de poortwachtersrol te versterken en te verbeteren. In 2017 is daartoe een intensief programma opgezet. Inmiddels werken wereldwijd - ook in België - meer dan 4.000 collega’s aan de bestrijding van financiële criminaliteit. Onderdeel van dat programma is ook dat ING regelmatig overlegt met de toezichthouders over de voortgang.’

Over de concrete gevallen die we terugvonden in de FinCEN Files kan ING België niets kwijt. Ook niet over de verdachte klanten bij zijn vroegere bijkantoor in Genève. ‘Het is ons beleid geen uitspraken te doen over individuele klanten, transacties of interacties met toezichthouders. Daarom kunnen wij daar voorts geen commentaar op geven.’

In het algemeen wil ING wel dit kwijt over zijn bijkantoor in Genève: ‘Genève is een van de wereldwijde centra voor grondstoffenhandel. De ING-vestiging daar richt zich daar onder meer op. Door het internationale karakter van de bedrijven die er gevestigd zijn, zien we dat klanten meestal gebruikmaken van meerdere banken in verschillende landen.’