Brusselse rechtbank vernietigt tuchtstraffen in matchfixingzaak KV Mechelen

De schorsing van enkele spelersmakelaars die betrokken waren in de matchfixingzaak rond de wedstrijd KV Mechelen-Waasland Beveren - onder wie de spijtoptant Dejan Veljkovic - is nietig. Dat heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beslist.

De Belgische voetbalbond begon eind 2018 een intern tuchtonderzoek naar matchfixing van de degradatiematch KV Mechelen-Waasland Beveren. Dat gebeurde op basis van berichtgeving in de pers over het grootschalig gerechtelijk onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal - bekend als Operatie Zero.

De bondsprocureur bracht na een intern onderzoek de betrokken clubs en de bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmers voor het interne tuchtorgaan, net als de makelaars Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic. Ze kregen een schorsing, die later door het beroepsorgaan, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), werd herhaald. Veljkovic kreeg een beroepsverbod van tien jaar, net als Steemans, Timmermans en Somers. Vanroy werd zeven jaar geschorst. Mortelmans mocht een jaar geen spelersmakelaar meer zijn.

Verdediging

De makelaars en oud-bestuurders konden niet meer in hoger beroep gaan. Wel was een annulatieprocedure bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel mogelijk. Daarvoor moesten ze bewijzen dat het tuchtonderzoek van de bond en de beslissing van het BAS de rechten van verdediging niet respecteerde en verschillende procedurefouten maakte.

Er was kritiek omdat de bond zich baseerde op delen uit het strafdossier van Operatie Zero, maar geen volledig overzicht had van de zaak. Bovendien voerde Veljkovic aan dat hij niet mocht spreken, omdat hij in het strafonderzoek fungeerde als spijtoptant. Daardoor kon hij zich bij de tuchtinstanties niet goed verdedigen.

De rechten van de verdediging werden aan de noden van de voetbalwereld ondergeschikt gemaakt, de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie. Brusselse rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg volgt die redenering en verklaart de uitspraak van het BAS nietig. 'De rechtbank stelt vast dat de rechten van de verdediging meermaals zijn geschonden door de voortvarendheid waarmee de tuchtprocedure werd gevoerd. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het BAS waren door de onaflatende druk van de voetbalbond in het gedrang gekomen', aldus het vonnis.

'Er werd niet met gelijke wapens gestreden. De verdediging beschikte niet over voldoende tijd en middelen om weerwerk te bieden. De rechten van de verdediging werden aan de noden van de voetbalwereld ondergeschikt gemaakt, de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie.'

Verder was de tuchtstraf voor een aantal betrokkenen niet gemotiveerd. Dat is wel vereist. De zaak werd bovendien zonder instemming van de partijen openbaar behandeld. Ook dat is niet volgens de reglementen.