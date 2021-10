Deal tussen Veljkovic en federaal parket is rond

De voetbalspelersmakelaar Veljkovic beloofde in 2018 volledige openheid van zaken te geven aan het federaal parket in Operatie Zero, het onderzoek naar fraude en witwaspraktijken in het Belgisch voetbal. In ruil kreeg hij strafvermindering: vijf jaar cel met uitstel en een boete met uitstel van 80.000 euro. Het hof van beroep moet nog oordelen over de deal. Pas later zal de rechtbank de afgesproken straf uitspreken.