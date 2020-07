Profvoetbal moet zich schikken naar antiwitwaswet

Operatie Zero

De aanleiding is Operatie Zero, het gerechtelijk onderzoek naar fraude in ons voetbal. Dat legde zwartgeld- en witwascircuits bloot. Wegens de schimmige geldstromen in het voetbal bleken heel wat banken ook niet meer bereid met clubs samen te werken. Een expertenpanel van de Pro League, de koepel boven de profclubs, had ook voorgesteld om het voetbal onder de antiwitwaswet te laten vallen. Daardoor worden de profclubs verplicht de mensen waarmee ze zakenrelaties aangaan te identificeren. Ze moeten ook de antiwitwascel verwittigen als ze weten, vermoeden of een redelijke grond hebben om te vermoeden dat geldstromen of pogingen tot financiële transacties verband houden met witwassen of de financiering van terrorisme. Clubs of makelaars die in gebreke blijven, riskeren hun vergunning te verliezen, een beroepsverbod opgelegd te krijgen alsook boetes en strafrechtelijke vervolging.