‘Topclubs waren op de hoogte van gesjoemel'

Het gerecht heeft aanwijzingen dat zeker vijf clubs, waaronder Club Brugge, betrokken waren bij de dubieuze financiële constructies die makelaar Dejan Veljkovic opzette.

De dubieuze constructies gebeurden ‘in samenspraak’ met KV Mechelen, Racing Genk, Lokeren, Club Brugge en Standard, was gisteren te horen op een persconferentie van het federaal parket. Dat betekent volgens onze informatie dat de constructies deel uitmaakten van de deals die de clubs sloten rond spelers om bepaalde lonen en vergoedingen, waarop je belastingen moet betalen, verborgen te houden.

Veljkovic mocht van de clubs overeenkomsten en facturen laten toezenden vanuit het buitenland. Die zouden de clubs betalen. In de facturen stonden algemene vermeldingen als ‘scouting’, ‘consulting’, ‘commission fees’, ‘provisions’ of ‘extra costs’. Terwijl die diensten niet werden geleverd, menen de speurders.

Het was een manier om zichzelf als makelaar verdoken commissielonen uit te betalen en om spelers en coaches voor wie Veljkovic optreedt verdoken verloningen en vergoedingen te bezorgen. De geldstromen vloeiden via vennootschappen in Cyprus, Montenegro en Servië. Ze stonden onder leiding van familieleden en de entourage van Veljkovic.

Alle vijf clubs benadrukten gisteren dat ze alles volgens het boekje hebben gedaan. De speurders hebben daar duidelijk een andere kijk op. Voor alle vijf, KV Mechelen, KRC Genk, Sporting Lokeren, Club Brugge en Standard Luik, menen de speurders frappante aanwijzingen te hebben dat de clubs zelf meestapten in de constructies.

Dat van die clubs, met uitzondering van Mechelen, nog geen bestuurders zijn opgepakt, wil niets zeggen. De operatie van deze week was gericht op het verzamelen van bewijzen, om alle stukken in handen te hebben en te zorgen dat geen documenten verdwijnen. In een latere fase kunnen er extra verhoren en verdenkingen van clubbestuurders aan worden gekoppeld.

Slachtoffers

In het dossier van de spelersmakelaar Mogi Bayat lijken de clubs vooral het slachtoffer te zijn geweest. De speurders stellen vast dat Bayat vooral die transacties verkoos die hem het beste uitkwamen, en niet de betrokken spelers en clubs. Hij zou de transfers van spelers gemanipuleerd hebben om zijn eigen makelaarscommissies te maximaliseren.

De speurders beseffen dat het een dunne grens is tussen de kwalificatie oplichting of gehaaide businesstrucs. Maar de speurders menen dat er wel strafbare feiten mee gemoeid zijn.

Bayat zou constructies hebben opgezet om zijn manipulatie verborgen te houden voor de betrokken clubs en spelers. Daarvoor gebruikte hij medeplichtige makelaars en bedrijven in Frankrijk, Engeland en Luxemburg.

Een groot deel van de geldstromen bleek te passeren via de derdenrekening van voormalig advocaat Laurent Denis, waarna een deel van het geld cash werd afgehaald. Denis stelde ook de bewuste spelerscontracten en nodige documenten op.

Bij makelaar Mogi Bayat werden lege doosjes gevonden van Rolex-horloges die 8 miljoen euro waard zouden zijn.

De speurders waren verrast over de waardevolle spullen die ze aantroffen bij Bayat en co. Zo zijn er lege doosjes gevonden van Rolex-horloges die liefst 8 miljoen euro waard zouden zijn. De speurders willen achterhalen of de makelaar die uitdeelde als relatiegeschenken. Bayat heeft de luxehorloges in elk geval frauduleus gededouaneerd om btw te ontduiken.

Bij de 14 huiszoekingen die het gerecht deze week in het buitenland deed, is nog eens 3,6 miljoen euro aan tegoeden op bankrekeningen en in kluizen in beslag genomen. De huiszoekingen vonden plaats in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië.