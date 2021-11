Deal tussen spijtoptant Veljkovic en federaal parket goedgekeurd

De deal tussen de spijtoptant Dejan Veljkovic en het federaal parket is goedgekeurd. Dat bevestigt advocaat Kris Luyckx. Het is de eerste spijtoptantendeal in ons land.

De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft de spijtoptantendeal met de spelersmakelaar Dejan Veljkovic donderdagochtend goedgekeurd. Dat betekent dat hij in ruil voor zijn verklaringen over fraude en witwaspraktijken in het Belgisch voetbal kan rekenen op strafvermindering.

Veljkovic krijgt voor zijn aandeel in Operatie Zero vijf jaar cel met uitstel en een boete met uitstel van 80.000 euro. De spelersmakelaar legde ook zijn zwarte boekhouding op tafel. Daarvan is 4 miljoen euro verbeurd verklaard.

Veljkovic is van alles bevrijd. Voor de anderen in dit dossier moet het nog beginnen. Kris Luyckx Advocaat Dejan Veljkovic

Kris Luyckx, de advocaat van Veljkovic, is tevreden met de beslissing. 'We hebben drie jaar geleden het juiste advies gegeven aan onze cliënt. Het is een evenwichtige deal, dat blijkt nu wel', zegt hij. 'Het hof heeft een marginale toetsing gedaan van zijn verklaringen, zoals wettelijk vereist, en bevestigt dat zijn verklaringen geloofwaardig zijn.'

Eindvordering

In theorie is nog cassatieberoep mogelijk tegen de beslissing, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dat er komt. Het federaal parket kan na deze uitspraak verder met de eindvordering en andere verdachten in het dossier voor de raadkamer brengen. 'Voor mijn cliënt is het afgelopen', zegt Luycxk. 'Hij is van alles bevrijd. Voor de anderen in dit dossier moet het nog beginnen.'

Veljkovic heeft een nieuwe aanvraag ingediend bij de voetbalbond om zich weer te mogen registreren als spelersmakelaar. De Brusselse rechtbank vernietigde vorige week nog de tuchtstraf van Veljkovic, waardoor hij in principe weer kan werken als voetbalmakelaar.