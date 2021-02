Aandelenfondsen zien recordinstroom

Het zeer grote optimisme over de aandelenmarkten kan gevaarlijk zijn, waarschuwen analisten.

De instroom in aandelenfondsen is in de week tot 10 februari gestegen naar een recordhoogte van 58,1 miljard dollar. Dat blijkt uit cijfers van Bank of America en dataleverancier EPFR.

Vooral Amerikaanse aandelen zijn erg populair. Er stroomde 36 miljard dollar vers geld naar Amerikaanse aandelenfondsen en 5,4 miljard naar fondsen die in groeilanden investeren. De cijfers per sector tonen aan dat technologieaandelen erg populair zijn.

Analisten waarschuwen voor euforie bij de beleggers. De indicator van de marktstemming van Bank of America nadert een niveau van extreem optimisme. Dat kan leiden tot een verkoopsignaal, zeggen de strategen van de bank.

Ook Jeroen Blokland, een vermogensbeheerder van Robeco, stelt zich vragen. 'Dit kan slecht nieuws zijn. Een massale instroom geldt vaak als een indicator van overdreven enthousiasme. Het is een signaal van minstens een pauze in en misschien een omkering van de rally. Ook andere indicatoren knipperen oranje. Hoewel de beursfundamentals voor de komende twaalf maanden er goed uitzien, moeten we aandacht hebben voor de euforie op korte termijn.'