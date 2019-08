Actieve beheerders in het vizier

Speculanten gokken op een koersdaling van de aandelen van sommige vermogensbeheerders - shorten in het jargon - omdat actieve vermogensbeheerders voor zware uitdagingen staan. Franklin Resources, de holding boven Franklin Templeton, is een van de belangrijkste slachtoffers.

Vorige week bleek nogmaals dat actief vermogensbeheer risico’s inhoudt. Michael Hasenstab, de tegendraadse obligatiebelegger van Franklin Templeton, verloor op 12 augustus 1,8 miljard dollar nadat de Argentijnse obligatiemarkt was gekelderd. Hasenstab had fors geïnvesteerd in Argentijnse obligaties. Dat schuldpapier kreeg een zware klap omdat president Mauricio Macri een zware nederlaag bij de voorverkiezingen had geleden.