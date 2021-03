Amerikanen richten recordaantal bedrijven op

Tijdens een recessie wordt vaker zo'n uitschieter voorspeld, maar dat aantal overstijgt de verwachtingen. In de cijfers, die uit een onderzoek van Census Bureau komen, is een duidelijke piek merkbaar in maart, toen de coronacrisis loeihard toesloeg.

De werkloosheid stijgt - in de VS nam die buitengewone proporties aan - en bedrijven in moeilijkheden moeten onder druk de boeken dichtdoen, wat ruimte creëert voor starters. Maar ook daarna is de ondernemersgeest in de VS niet snel gaan liggen. In januari werd zowat een half miljoen nieuwe bedrijven ingeschreven.