Beleggers zetten in op duurzaamheid

Beleggingen in ESG - wat staat voor Environmental (milieu), Social en Governance (deugdelijk bestuur) - gingen in het bloedrode eerste kwartaal van 2020 zowaar tegen de stroom in met een netto-instroom van 38,8 miljard dollar wereldwijd. Op datzelfde moment deed de coronapaniek 373 miljard dollar wegstromen uit klassieke beleggingsfondsen, becijferde het onderzoeksbureau Morningstar. Volgens vermogensbeheerders wees de coronacrisis op de kwetsbaarheid van beleggingsrendementen voor catastrofale gebeurtenissen zoals de klimaatverandering.

ESG is vooral een Europees gebeuren. Europa vertegenwoordigt 70 procent van het totale ESG-fondsenvolume na een verviervoudiging van de 450 miljard dollar uit 2011. Tegenover de 233 miljard dollar instroom in Europese fondsen vorig jaar, stond 50 miljard voor Amerikaanse duurzame fondsen. De verkiezing van president Joe Biden, die inzet op milieu en klimaat, kan ESG een boost geven in de VS.