Belg tast diep in de buidel om te barbecueën

Iedere dag selecteert de redactie van De Tijd een opmerkelijke grafiek. Vandaag? De prijs van vlees in België.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Vlees is duur in België. De Belg betaalt een kwart meer dan het Europese gemiddelde voor zijn steak en portie stoofvlees. Tot die conclusie komt het Europees statistisch bureau Eurostat bij een vergelijking van de prijzen in de 28 landen van de Europese Unie. De vleesindex van Eurostat omvat de prijzen voor runds-, kalfs-, varkens- en lamsvlees, evenals die van gevogelte, geit en schaap.

Van alle Belgische voedingscategorieën is de meerprijs voor alcoholische dranken het laagst

De Belg betaalde vorig jaar 26 procent meer dan het Europese gemiddelde voor het vlees op zijn bord. Enkel in Oostenrijk (46%), Luxemburg (42%) en Frankrijk (31%) is vlees nog duurder. Wie goedkoop wil barbecueën, reist het best naar Bulgarije, Roemenië en Polen. In die drie landen ligt de vleesprijs meer dan een derde lager dan in de rest van Europa.

Vlees is een uitschieter. Voor andere voedingsproducten betaalt de Belg relatief minder. Voeding en non-alcoholische dranken kosten in België 14 procent meer dan het Europese gemiddelde. Voor brood, graan, melk, kaas, eieren en granen is dat 15 procent meer. De prijs voor vis ligt 12 procent boven het Europese gemiddelde. Fruit en groenten zijn 8 procent duurder.