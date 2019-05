België creëert minste migrantenjobs

Ons land faalt grandioos om nieuwkomers aan het werk te krijgen. Van alle Europese landen slaagt België er het slechtst in mensen die buiten Europa geboren zijn aan een job te helpen. De werkzaamheidsgraad bedraagt in die groep 53,9 procent.

Anders gesteld: de helft van de 20- tot 64-jarige migranten in ons land werkt niet. Het gaat alleen om de nieuwkomers die buiten Europa geboren werden. Mensen met allochtone roots van de tweede en derde generatie worden meegeteld in de werkzaamheidscijfers van wie hier geboren werd.

Het verschil in tewerkstellingsgraad tussen Belgen van geboorte en mensen die buiten Europa geboren werden, bedraagt in ons land 18,1 procentpunten. Alleen in Nederland en Zweden is de spreidstand tussen allochtonen en autochtonen op de arbeidsmarkt nog groter, maar de werkzaamheidsgraad ligt er een pak hoger. Ruim acht op de tien Duitsers en Nederlanders hebben een job, tegenover zeven op de tien Belgen.