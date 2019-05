Bierprijs is meer dan mout en hop

Iedere dag selecteert de redactie van De Tijd een opmerkelijke grafiek. Vandaag: de prijs van het bier.

AB InBev, ’s werelds grootste brouwer, kreeg vorige week een Europese boete omdat het zijn sterke marktpositie had misbruikt om te voorkomen dat zijn bier goedkoper dan gewenst in zijn thuismarkt België gekocht kon worden. De truc: morrelen aan de verpakkingen zodat (goedkoper) bier uit andere landen niet in ons land verkocht mocht worden.

Een aanzienlijk aandeel van wat u in de supermarkt voor bier betaalt, is geld dat rechtstreeks naar de schatkist vloeit in de vorm van accijnzen en btw.

Het deed het imago van de biergigant, die zich in België ook nog moet verantwoorden voor de gunstige fiscale regelingen die het wist te treffen, opnieuw geen goed. Maar het verhaal is complexer dan de onfrisse praktijken van een dominante marktspeler die baas wil blijven over zijn prijsbeleid in verschillende landen.

’s Werelds grootste brouwer heeft namelijk maar op een deel van de prijs impact. Een aanzienlijk aandeel van wat u in de supermarkt voor bier betaalt, is geld dat rechtstreeks naar de schatkist vloeit in de vorm van accijnzen en btw. Dat zijn zaken die niet AB InBev, maar de individuele staten mogen bepalen. Dat kan leiden tot grote prijstoenames, zoals blijkt uit deze grafiek.