Bijna heel de wereld kopje-onder door corona

Het coronavirus doet de wereldeconomie tot stilstand komen. Bijna letterlijk, want ruim 90 procent van alle landen zal dit jaar het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking zien dalen. Een synchrone economische krimp op zo'n schaal is sinds het begin van de metingen in 1870 nog nooit voorgekomen, signaleert de Wereldbank. Zelfs tijdens de Grote Depressie van de jaren 30 waren er procentueel minder landen die hun economie zagen krimpen in hetzelfde jaar. De keerzijde is dat er een spectaculaire rebound wacht, voorspelt de Wereldbank nog.