Ceci n'est pas 119,5 miljoen euro

Iedere dag selecteert de redactie van De Tijd een opmerkelijke grafiek uit de actualiteit. Vandaag: de grootste Belgische adverteerders.

Welk bedrijf is de grootste adverteerder van het land? Wie investeert het meest in reclamespotjes op tv, banners op nieuwssites of pagina’s in de krant? Het antwoord is... DPG Media (ex-De Persgroep), zelf een grote aanbieder van advertentieruimte op tv, online of in de krant.

De Belgische tak van DPG Media gaf vorig jaar 119,5 miljoen euro uit aan advertenties, becijferde de marktonderzoeker Nielsen. Het mediabedrijf troeft zo de producenten van bekende consumentenmerken af. Op plaats twee prijkt Procter & Gamble, de producent van onder meer Gilette-scheermesjes. D’Ieteren, de Belgische invoerder van VW, vervolledigt het podium.

Bij de cijfers hoort een voetnoot. DPG Media geeft die 119,5 miljoen euro niet echt uit, het is een theoretisch bedrag. De cijferaars van Nielsen tellen hoeveel advertentietijd een bedrijf op tv inneemt of hoeveel pagina’s reclame het in een krant of magazine beslaat. Dat leggen ze naast de tariefkaart van het mediabedrijf in kwestie.