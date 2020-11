Corona duwt werkgelegenheid EU lager

Door corona is de tewerkstellingsgraad in de Europese Unie in het tweede kwartaal met 1,1 procentpunt gezakt. Vooral jongeren geraken nauwelijks meer aan de bak.

Het overzicht van de werkgelegenheidscijfers van Eurostat oogt weinig opbeurend. In het tweede kwartaal dook de werkgelegenheidsgraad in 25 EU-lidstaten omlaag in vergelijking met de laatste drie maanden van 2019. Alleen Malta (+0,8 procentpunt) en Duitsland (+0,1 procentpunt) bleven in het groen. België was met een daling van 0,9 procentpunt een middenmoter. Het EU-gemiddelde lag op -1,1 procentpunt. Estland bengelde met -3,8 procentpunten onderaan.

Veel Europese regeringen verzachtten de impact van de coronapandemie op de arbeidsmarkt met maatregelen zoals het opkrikken van de financiële steun en het versoepelen van de tijdelijke werkloosheid. Daardoor kon een massale ontslaggolf vermeden worden. In het tweede kwartaal waren in de EU 187,3 miljoen mensen aan de slag, of 72 procent van de beroepsbevolking. In het laatste kwartaal van 2019 waren dat er 191,1 miljoen of 73,1 procent.

De echte slachtoffers van de pandemie zijn de jongeren tussen 15 en 24 jaar. Door corona konden velen niet instromen op de arbeidsmarkt. De tewerkstellingsgraad voor die groep zakte met 2,1 procentpunten naar 31,2 procent. Enkel Duitsland tekende een stijging met 0,9 procentpunt op tot 49,4 procent. In België had in het tweede kwartaal amper 23,1 procent van de jongeren een job, een daling met 3,4 procentpunten.