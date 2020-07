Coronabesmettingen in VS van record naar record

Voor de vijfde maal in een week heeft het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten een dagrecord bereikt.

Het epicentrum lag toen in noordelijke staten zoals New York. Nu woekert het coronavirus volop in het zuiden en westen van het land, waarbij Texas, Californië, Florida en Arizona instaan voor de helft van de gevallen. Er wordt nu meer getest, maar het aantal ziekenhuisopnames neemt wel degelijk fors toe. Het aantal positieve tests in Californië, Florida en Texas ligt rond 15 procent, in Arizona zelfs boven 24 procent. Wetenschappers adviseren de lockdownmaatregelen pas te versoepelen als het aantal positieve tests 5 procent of minder bedraagt.