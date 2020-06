Coronavirus krijgt vrij spel in Latijns-Amerika

De longziekte grijpt in de regio snel om zich heen. Vrijwel dagelijks melden landen als Brazilië en Mexico recordstijgingen in coronagevallen of -overlijdens. Met meer dan 1,075 miljoen geregistreerde besmettingen en zowat 54.000 aan Covid-19-gelinkte doden heeft Latijns-Amerika Azië, Europa en de Verenigde Staten verdrongen als het epicentrum van de pandemie. En de piek is nog lang niet bereikt.

Ook de sociale ongelijkheid speelt de verspreiding van het coronavirus in de kaart. De armsten leven vaak dicht op elkaar in krottenwijken waar stromend water een luxe is. Omdat die mensen de kost verdienen in de informele economie, is 'in hun kot' blijven geen optie. Het is sterven van corona of van de honger.