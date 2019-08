De vlo springt het hoogst

Iedere dag selecteert de redactie van De Tijd een opmerkelijke grafiek uit de actualiteit. Vandaag: de zoektocht naar de heilige graal in het voetbal.

Het is in het voetbal een even grote twistappel als Vlaamse vlaggen op Pukkelpop. Is dribbelkont Leo Messi nu de allerbeste? Of toch maar de Portugese patser Cristiano Ronaldo?

Computerwetenschappers van de KU Leuven kiezen partij voor de kleine Argentijn van FC Barcelona. Ze ontwikkelden een model in samenwerking met het Nederlandse databedrijf Scisports, waarbij elke actie - zo’n 1.600 per match - een waarde krijgt. Die ligt hoger naarmate de acties de kans op een doelpunt vergroten of een goal helpen verijdelen.

Het onderzoek spitst zich toe op 700 spelers uit de Engelse en Spaanse topcompetities in de vier seizoenen tot en met 2017-2018. Eén speler steekt er bovenuit: Messi, bijnaam: De Vlo. Die koppelt een hoog aantal acties aan een hoge waarde per actie. Het onderzoek voorspelt ook dat Eden Hazard de perfecte opvolger is voor Ronaldo na zijn vertrek bij Real Madrid.