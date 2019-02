Een ijzersterke rally.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De naschokken van een milieuramp in Brazilië hebben steeds grotere gevolgen voor de balans tussen de vraag en het aanbod van ijzererts. Eind januari begaf een dam bij een mijn in Brumadinho het en doodde een modderstroom vol mijnafval minstens 154 mensen. De mijn is eigendom van Vale, de grootste producent van ijzererts ter wereld.

De Braziliaanse regelgever nam Vale sindsdien in het vizier en dat heeft gevolgen voor het aanbod aan ijzererts. Sinds dinsdag mag het bedrijf geen mijnen meer laten draaien waar het afval verdwijnt achter een dam, zoals in Brumadinho. Daardoor ging het licht uit op meerdere sites, waaronder in Brucutu, de tweede grootste mijn van het land. In Brucutu wordt jaarlijks 30 miljoen ton erts uit de grond gehaald.

Na de ramp had Vale ook uit eigen beweging gezegd dat het 40 miljoen ton minder zou produceren om meer te focussen op veiligheid. In november 2015 was het bedrijf al betrokken bij een gelijkaardige dambreuk, niet ver van Brumadinho.