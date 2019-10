Elektrische ongelijkheid in Europa: amper e-auto's in Centraal- en Oost-Europa

Terwijl in Duitsland vorig jaar 67.504 volledig elektrische auto’s werden verkocht, gingen er in Letland amper 93 over de toonbank. In Estland, Litouwen, Bulgarije en Slovakije, maar ook in sterke economieën als Italië en Spanje, is de elektrischeautoverkoop verwaarloosbaar. In de helft van de EU-lidstaten zit het marktaandeel onder 1 procent. Enkel in Nederland en Zweden heeft de elektrische auto meer dan 5 procent marktaandeel.