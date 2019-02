Europa moet op energiedieet.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Ondanks alle goede voornemens en mooie beloftes om het energieverbruik fors terug te dringen blijven de Europeanen energiejunkies. Dat bleek gisteren uit gegevens van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. ‘Voor het derde jaar op rij nam het energieverbruik in de Europese Unie in 2017 toe’, constateerden de cijferaars.

Ze kwamen tot de vaststelling dat in 2017 het primaire energieverbruik, de totale vraag naar energie in een land, in de 28 EU-lidstaten steeg tot 1.561 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe). Dat is een jaar-op-jaarstijging van 1 procent. Door de klim drijft Europa nog wat verder weg van de energie-efficiëntiedoelstellingen die het vooropgesteld heeft.

De Europese Unie had zich er in 2007 toe verbonden haar energieverbruik tegen 2020 met 20 procent terug te dringen. Dat betekent dat de 28 lidstaten samen volgend jaar niet meer dan 1.483 miljoen ton olie-equivalent primaire energie mogen consumeren. In 2017 zaten ze nog 5,3 procent boven dat doel. In slechts acht van de 28 lidstaten, waaronder België, viel het primaire energieverbruik twee jaar geleden een beetje terug.