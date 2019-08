Eviva España

Het toerisme in Europa zit stevig in de lift. In 2018 werden in de hele Europese Unie bijna de helft meer overnachtingen geboekt in toeristische accommodaties dan in 2000. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Eurostat. Het Europese statistiekagentschap noteerde vorig jaar meer dan 3,1 miljard overnachtingen in de EU, 2,2 procent meer dan in 2017.