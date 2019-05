Frankrijk favoriet westers doelwit voor jihadistische terroristen

In West-Europa, Noord-Amerika en Australië zijn de afgelopen 15 jaar 112 jihadistische aanslagen gepleegd, leert onderzoek van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het zwaartepunt lag in de voorbije vijf jaar, waarin driekwart van de aanslagen plaatsvond. ‘De opstoot valt samen met de oproep van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) aan sympathisanten in het Westen om in die regio toe te slaan’, zegt het AIVD.