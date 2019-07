Het afvalstort genaamd planeet aarde

Iedere dag selecteert de redactie van De Tijd een opmerkelijke grafiek. Vandaag: de hoeveelheid afval die elke mens veroorzaakt.

De aarde is langzaam maar zeker aan het verworden tot een grote stortplaats. Die alarmerende boodschap stuurde de Wereldbank onlangs de wereld in. En daar zijn we allemaal debet aan.

In 2016 brachten de ruim 7,5 miljard bewoners van deze aardkloot samen 2,01 miljard ton afval voort. Die afvalberg groeit de volgende decennia in sneltreinvaart aan, voorspelt de internationale instelling met hoofdzetel in Washington. ‘Door de snelle groei van de wereldbevolking, de stijgende welvaart en de groeiende verstedelijking dreigt de afvalproductie op aarde tegen 2050 met 70 procent aan te dikken tot 3,4 miljard ton’, klinkt het.

De grootste afvalproducenten zitten niet verrassend in de meest ontwikkelde regio’s. Een Noord-Amerikaan brengt tegen 2050 meer dan waarschijnlijk ruim 900 kilo afval per jaar voort. Een Europeaan klokt tegen dan wellicht af op 529 kilo. Maar armere gebieden als sub-Saharaans Afrika en Zuid-Azië zijn aan een inhaalbeweging bezig. ‘Hoe meer hun inkomsten stijgen, hoe meer ze gaan ze consumeren én afval produceren’, stelt de Wereldbank vast. Tegen 2050 zou hun afvalberg in omvang verdubbelen of verdrievoudigen.