Krappe uitschieter

Vraag Belgische werkgevers wat hun grootste kopzorg is, en de kans is groot dat ze antwoorden: ‘Volk vinden.’ Volgens de Europese statistische dienst Eurostat stonden vorig jaar in ons land voor elke 100 banen bijna 3,5 vacatures open. Na Tsjechië is België het Europese land met de grootste krapte op de arbeidsmarkt.

Anders dan in de meeste andere landen waar de krapte groot is, kampen we met een relatief hoge werkloosheid. De werkloosheidsgraad flirt nog altijd met 6 procent. Dat is anders in Nederland en Duitsland, waar vorig jaar zo’n 3 vacatures per 100 banen openstonden, en waar minder dan 5 procent van de beroepsbevolking zonder baan zat.

De grafiek leert dat we met een krappe arbeidsmarkt zonder een zeer lage werkloosheid een uitschieter zijn in Europa. Arbeidsmarkteconomen wijzen doorgaans naar de mismatch op onze arbeidsmarkt. Bedrijven zoeken doorgaans naar hoger opgeleide profielen, terwijl veel werkzoekenden geen diploma hebben.