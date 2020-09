Luchtvaartsector komt maar niet van de grond

De luchtvaart hoort bij de zwaarst getroffen economische slachtoffers van de coronacrisis. Hoewel het internationale vliegverkeer alweer enkele maanden is toegestaan, is van een echt herstel geen sprake.

Dat blijkt uit data van Eurocontrol, de internationale organisatie die instaat voor de centrale coördinatie van de luchtverkeersleiding in Europa. Cijfers tonen dat, behalve Brussels Airport, ook de grootste vijf luchtvaarthubs van Europa (Schiphol in Amsterdam, Charles de Gaulle in Parijs, Heathrow in Londen, Madrid en Frankfurt) het moeilijk hebben om van de grond te komen.

Sinds half juni, toen de Belgische grenzen weer opengingen, tekent zich een traag herstel af. Van begin juli tot half augustus was het vliegverkeer het actiefst sinds maart, al vlogen er nog altijd gemiddeld 60 procent minder vliegtuigen dan in de zomer van 2019. Naar het einde van de zomervakantie toe zakte dat cijfer naar 63 procent. Dat weegt op de passagiersaantallen: Brussels Airport communiceerde vorige week dat het in juli en augustus 80 procent minder passagiers ontving dan in de zomer van 2019.