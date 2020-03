Spanje beent Italië bij als coronabroeihaard in Europa

Spanje is op weg om Italië te verdringen als belangrijkste coronafrontlinie in Europa. Het virus rukt er sneller op en de slachtoffers zijn ook meer verspreid over het hele land.

Op sportief vlak hebben Italië en Spanje de afgelopen decennia menig heroïsch duel uitgevochten. Vandaag voeren de twee Zuid-Europese landen weer een verbeten strijd. Dit keer zijn ze niet elkaars grootste tegenstander. Dat is het coronavirus.

Vooralsnog sloeg de longziekte de diepste wonden in Italië. De derde economie van de eurozone telde woensdagavond 74.386 bevestigde gevallen. Zeker 7.503 patiënten zijn aan het virus bezweken.

Snel oprukken

Maar Spanje beent snel bij. Terwijl Italië er 28,5 dagen over deed om de grens van 56.000 besmettingen te slopen, rondde de vierde economie van de eurozone die kaap in 24,5 dagen. En Spanje sloopte drie dagen sneller de grens van 4.000 doden. De epidemie rukt op het Iberische schiereiland dus sneller op, ook al ging Spanje op 14 maart in lockdown.

De verklaring valt wellicht te vinden in wat zich in de dagen voor die quarantaine afspeelde. Toen situeerden de Spaanse broeihaarden zich in Madrid, het Baskenland en Aragón. Hoewel het aantal besmettingen in die regio's snel opliep, konden inwoners uit die gebieden gewoon blijven rondreizen in binnen- en buitenland.

Heel wat Madrilenen pakten hun koffers om naar tweede verblijven op het platteland en aan de kust te trekken om te vermijden opgesloten te geraken op hun appartementen in de hoofdstad. En het virus reisde mee.

Broeihaarden

Dat vertaalt zich vandaag in de cijfers. Bevond zowat 90 procent van de eerste honderd coronadoden in Spanje zich nog in Madrid, Baskenland en Aragón, dan waren die drie regio's donderdag nog goed voor zo'n 57 procent van de overledenen. Vooral Catalonië en in mindere mate Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia en Andalusië rukken in de statistieken op.