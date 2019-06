Staatsschulden EU-lidstaten zitten bij buitenlanders

In de helft van de lidstaten van de Europese Unie bezitten buitenlanders het grootste deel van de staatsobligaties. Onder ‘buitenlanders’ verstaan we bedrijven en particulieren die geen inwoner zijn van het betreffende land.

Ook in België hebben buitenlanders de meerderheid van de schuld in handen, maar met iets meer dan 50 procent valt dat nog mee. De andere helft zit voornamelijk bij de Belgische financiële sector. Dat toont aan dat Belgische niet-financiële bedrijven en particuliere beleggers nauwelijks staatspapier in portefeuille hebben. Indirect hebben ze dat wel, omdat banken een deel van het geld op Belgische spaarboekjes investeren in Belgische staatsobligaties. Ook pensioenspaarfondsen zitten voor een deel in obligaties.