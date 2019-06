We eten meer gekweekte vis dan wilde

Dit jaar zal de wereldwijde visvangst voor een groter deel van kweekboerderijen komen dan van visvangst uit de open zee. Dat meldt de zakenkrant Financial Times, die zich baseert op cijfers van de Voedings- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De markt voor vis uit de zee is al jaren stabiel, terwijl die van visboerderijen sinds 2000 jaarlijks met 6 procent stijgt.

In groeimarkten worden mensen steeds welvarender en omdat hun koopkracht stijgt, kunnen ze zich duurdere voeding zoals vis veroorloven.

De groei volgt op de stijgende visconsumptie in de hele wereld. Veel mensen eten meer vis omdat het een gezond imago heeft. In groeimarkten worden mensen steeds welvarender en omdat hun koopkracht stijgt, kunnen ze zich duurdere voeding zoals vis veroorloven. Vis wordt ook meer en meer gebruikt in dierenvoeding.