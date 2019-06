Zeg nooit ‘oom Xi'

Chinezen mogen niet spreken over ‘oom Xi’, omdat dat te oneerbiedig klinkt.

Op de lijst, die sinds januari 2016 bestaat, staan bijna 150 termen die van dichtbij of veraf iets met de Chinese president te maken hebben. Als een van die termen in een bericht opduikt, bijvoorbeeld in de chatapp YY, wordt het bericht automatisch verwijderd.