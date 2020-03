Een oplossing voor het land: de Hertoginnedal-gesprekken

Terwijl de coronacrisis steeds verder uitbreidt en de economie de afgrond in sleurt, blijven de federale onderhandelaars rondjes draaien. Welke drastische oplossingen zijn nodig om het land weer op gang te krijgen? De Tijd bracht acht experts samen in Hertoginnedal.

Is een ultieme staatshervorming de oplossing? Hebben we nood aan een referendum over de toekomst van België? Moeten we het kiessysteem grondig hertekenen? Zal meer burgerdemocratie het groeiende populisme afremmen? Zal België over tien jaar überhaupt nog bestaan?