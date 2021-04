Do you speak hr?

Het Bedrijf™ heeft onder meer een marketing-, een IT- en een humanresourcesafdeling. Sommige daarvan bestaan zelfs echt.

‘Zoals je weet, Linda, ben ik in het kader van Het Nieuwe Werken aangesteld als happiness officer in Het Bedrijf™.’

‘En wat houdt dat in, Martine?’

‘Dat ik van tijd tot tijd creatieve ideetjes lanceer om de dagen in Het Bedrijf™ aangenamer te maken, de teamspirit er bij de afdelingen in te houden, en de productiviteit te verhogen. Kortom, van Het Bedrijf™ een aangename place to work te maken.’