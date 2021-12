Do you speak hr?

Het Bedrijf™ heeft onder meer een marketing-, een IT- en een humanresourcesafdeling. Sommige daarvan bestaan zelfs echt.

Zeg, ik zag dat de teambuilding voor de communicatieafdeling is afgelast?

Het ging nochtans een echte knaller zijn. We hadden een escaperoom afgehuurd, altijd een hit. En achteraf broodjes en een glaasje bubbels.

Heel jammer. Is er een alternatief?

We zijn genoodzaakt opnieuw alles digitaal te organiseren. Ik heb een videocall georganiseerd, natuurlijk met de hulp van IT. We noemen het ‘Quaranteambuilding’! Snap je? Een samentrekking van quarantaine en teambuilding!