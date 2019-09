De stille datarevolutie in de fabrieken

Het big-dataproject in de batterijenfabriek van Duracell in Aarschot begon bij de meting van een 40-tal parameters bij de productie van de zinkpasta, de vulling van de batterijen. ‘We sloegen die gegevens al jaren op, maar deden er niet veel mee’, vertelt Paul Nuyts. ‘We raadpleegden de databank alleen als we bij tests in de labo’s afwijkingen vaststelden op een batch. Dan gingen we in de data ‘manueel’ graven naar een mogelijk oorzaak.’

In samenwerking met een extern bedrijf ontwikkelde Duracell een algoritme om de mix van de zinkpasta te voorspellen. ‘Aanvankelijk testten we dat op offline data. Vervolgens gingen we de 40 parameters in real time analyseren. Een uitdaging, want je krijgt plots veel data binnen.’

Maar de grote uitdaging volgde pas toen Duracell het hele productieproces in data ging capteren. Plots ging over 4.000 parameters, gaande van technische gegevens van de machines, over de luchtvochtigheid en de temperatuur in de fabriek, tot de bemanning van de shiften. ‘We moesten plots data uit verschillende bronnen in één, vergelijkbare standaard gieten.’

‘Tot voor kort hadden we in de fabriek 24 productiestops per dag en was 0,2 procent van de batterijen niet verkoopbaar wegens een fout, ontdekt bij de kwaliteitscontrole. Vandaag werkt het algoritme, we kunnen de data omzetten naar één formaat en we beheersen de massa data in real time. De bedoeling is dat het aantal stops op korte termijn wordt teruggebracht naar nul en het aandeel slechte batterijen wordt gehalveerd. Nu al besparen we met het project honderdduizenden euro’s, op termijn wordt dat nog veel meer’, zegt Nuyts. ‘Het is de bedoeling dat het project ook in de Duracell-fabrieken in de Verenigde Staten en China wordt uitgerold.’ TM