Dokters vissen in datameer: 'Hoe meer data, hoe beter'

‘Een elektrocardiogram of een inspanningstest leveren een stroom aan gegevens op die vandaag niet worden bijgehouden, of die verspreid zitten in documenten in een elektronisch patiëntendossier. Door al die datastromen samen te brengen kunnen dokters veel bijleren’, argumenteert Vandervoort. ‘Van sommige medicijnen is bekend dat ze ongewenste neveneffecten kunnen hebben, maar we weten niet precies waarom of welke patiënten het grootste risico lopen. Met zo’n databank kan je dat snel te weten komen.’