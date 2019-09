Het speciaalbier dat u drinkt, brengt de brouwers tot inzicht

De snelle opkomst van artisanale bieren plaatste de grote, traditionele brouwers de voorbije jaren voor grote uitdagingen. Hoe ga je om met een veelheid aan nieuwe merken en smaken als je zakenmodel vooral focust op volumeproductie en massamarketing?

Reeks 'Het datatijdperk'

Van de app die u opent op uw smartphone tot het bezoek aan uw dokter of het pad dat u aflegt in de supermarkt. Wat gisteren nog banaal leek, verbergt vandaag een technologische revolutie. En die draait rond u. De onzichtbare netwerken achter uw persoonsgegevens. Vanaf zaterdag 14 september drie weekends lang in De Tijd.

Data bieden een deel van de oplossing. AB InBev verraste begin dit jaar vriend en vijand met de overname van RateBeer, een soort TripAdvisor voor bieren. Via dat webplatform kunnen artisanale bieren zichzelf in de etalage zetten en kunnen liefhebbers ratings geven aan bieren die ze lekker vinden. Voor AB InBev is het platform een belangrijke bron van informatie over nieuwe trends en consumentenvoorkeuren.

Het Nederlandse Heineken deed iets gelijkaardigs met een investering in Beerwulf, een start-up die online ambachtelijke bieren verkoopt in heel Europa. Het bedrijfje verdeelt inmiddels meer dan duizend bieren uit tientallen landen.

Ook Beerwulf zet sterk in op data om de vinger aan de pols te houden, en het gebruikt daarvoor Vlaamse technologie. De Gentse consultant Crunch Analytics ontwikkelde een zelflerend algoritme dat in staat is de verwachte verkoop van elke soort bier voor de komende weken vrij accuraat te voorspellen, en koppelde er een systeem aan dat bijna automatisch bestellingen bij leveranciers plaatst.

‘Doorgedreven automatisering wordt de toekomst van retail’, zegt Nils Roelandt, de marketingdirecteur van Crunch Analytics. ‘Op termijn zal software niet alleen bijhouden wat is gebeurd of voorspellen wat gaat gebeuren, maar er ook op anticiperen