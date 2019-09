‘Medische wearables moeten ook in het hoofd kijken'

Stappentellers, hartritme-apps, digitale pleisters en slimme pillen komen de laatste jaren volop in het nieuws. Het snijvlak van draagbare digitale technologie en de gezondheidszorg houdt de belofte in van allerlei toepassingen die onze geneeskunde preciezer, persoonlijker en goedkoper zullen maken.

Op zich is dat een goede zaak, maar voorlopig blijft het nog grotendeels bij dromen, zegt de Leuvense denktank Metaforum, waarin wetenschappers uit diverse disciplines zich over actuele kwesties buigen. ‘Het enorme aantal fitness- en wellnessapparaatjes staat in schril contrast met de eerder trage invoering van wearables als medische toestellen’, schrijft Metaforum in een ‘position paper’ die donderdagmiddag wordt voorgesteld op een symposium.