Alex Mottrie over 'De Berlijnse trilogie' van Philip Kerr

Voor robotchirurg Alex Mottrie is 'De Berlijnse trilogie' een must read, omdat het een spannende thrillerreeks in een historische setting is die toch ontspannend blijft. 'Je belandt backstage in het Duitsland van de jaren 30.'

‘Berlijnse trilogie’ is de bundeling van de eerste drie thrillers die de vorig jaar overleden Schotse schrijver Philip Kerr schreef over de Duitse detective Bernie Gunther. De lezer komt terecht in de backstage van de Tweede Wereldoorlog, en dan vooral aan de Duitse kant, een perspectief dat wij veel te weinig te zien of te horen krijgen. Maar bovenal is het boek een mooie combinatie van geschiedenis en humor.’

‘Bernie Gunther moet op zoek naar vermiste mensen of cold cases oplossen. In de eerste twee boeken doet hij dat in het Berlijn van de jaren 30. Het derde deel speelt zich af in 1947. Gunther moet telkens meer dan één probleem oplossen, wat de romans spannend en veelzijdig maakt. Zijn opdrachten leiden hem naar de groezeligste plekken en de meest dubieuze individuen. Die verhaallijnen worden prachtig beschreven en intrigerend uitgewerkt.’

‘De trilogie was het begin van een 14-delige boekenreeks en de kans is groot dat ik ze allemaal zal lezen. Ik hou van Kerrs zwarte humor: zijn hoofdpersonage is geen klassieke detective. Bernie Gunther leeft op het randje, zoekt de extremen op. Veel drank, veel roken en veel vrouwen. Laten we zeggen dat hij er een liederlijk leven op nahoudt.’

‘Bij historische thrillers als ‘De Berlijnse trilogie’ moet je er je hoofd een beetje bijhouden, maar de geschiedenis is niet primair. Je leert eerder onbewust iets bij en net daarom lezen de boeken zo vlot. Geschiedenis doet je achteromkijken en dwingt je tot de vaststelling dat alles zich herhaalt, maar het is ook plezant.’

Schermvullende weergave ©rv

‘Zo heb ik ook erg genoten van Ellis Peters’ boekenreeks over broeder Cadfael. Alweer een misdaadserie, met de abdij van Shrewsbury als decor en veel achtergrond over het Verenigd Koninkrijk van de twaalfde eeuw. Ken Follett of Jens Henrik Jensen zijn ook aan te raden.’

‘Ik wissel graag eens van auteur, maar stel vast dat ik consequent blijf in thema’s en stijl. Ik ga op zoek naar diepgang, maar het moet ook ontspannend zijn, en dat vind ik perfect terug in dat genre. Ik lees altijd voor ik ga slapen en durf het dan wel eens laat te maken, gewoon omdat het zulke boeiende boeken zijn. Hoe zeggen ze dat tegenwoordig? Bingereaden? Hoeveel boeken ik meeneem op vakantie? Nul. Ik lees alles op een e-reader.’