Ann Caluwaerts over 'De buitenkant van meneer Jules' van Diane Broeckhoven

Voor Ann Caluwaerts, chief corporate affairs bij Telenet, is dit dunne boekje van Diane Broeckhoven een must read omdat het alle 80 pagina’s meer dan waard is. 'Een boekje om te savoureren.'

‘Op een ochtend treft een vrouw haar man dood aan in de zetel. In plaats van de dokter te bellen laat ze hem gewoon zitten en begint ze tegen hem te praten. Het wordt het verhaal van Alice en Jules, een ouder koppel dat samen een heel leven achter de rug heeft. Dat merk je aan de kleine rituelen, die de Vlaamse schrijfster Diane Broeckhoven heel mooi en zintuiglijk verwoordt, zoals het samen wakker worden bij de geur van koffie.’

‘Maar die dag is er geen koffie. Toch probeert Alice vast te houden aan hun gewoontes, dat is haar manier om afscheid te kunnen nemen. Een van die rituelen is het dagelijkse schaakpartijtje van Jules met de autistische buurjongen, David. Ook die dag staat hij stipt op tijd aan de deur. Alice weet niet goed wat te doen - structuur en continuïteit zijn zeer belangrijk voor de jongen - maar ze besluit hem te betrekken in haar plan. Aangrijpend is hoe David tegen de verwachting in aanvaardt wat gebeurd is. Het wordt hem duidelijk wat overblijft: alleen de buitenkant van meneer Jules.’

‘Broeckhovens novelle is ideaal om te lezen aan het zwembad. Met zijn 80 pagina’s is het een heel dun boekje. Ik lees heel veel en schuw geen dikke boeken, maar dit is een atypische roman, een leuke afwisseling. Je kan het werkje in enkele uren uitlezen als je wil, maar elke bladzijde is het koesteren waard. Het is zo subtiel en teder geschreven dat je van elke zin geniet. Het is echt een boekje om te savoureren.’

‘Laat je niet misleiden door het schijnbaar droevige thema. Het is geen al te zware literatuur, want het is geen zwaarwichtig en complex filosofisch verhaal. Maar het is zeker ook niet oppervlakkig en het heeft meer in zich dan de obligate thriller die je gewoon zo snel mogelijk wil uitlezen om de uitkomst te weten.’

‘Hier merk je een totaal andere aanpak, het boek beslaat bijvoorbeeld maar één dag. Maar dat staat de ontwikkeling van het verhaal niet in de weg, integendeel. In de 24 uur dat Alice om haar man rouwt, is een duidelijk proces te ontwaren - emotioneel én fysiek. Alice blijft geduldig zitten naast het lichaam van Jules, dat gaandeweg meer verstijft, afkoelt en zelfs wat begint te ruiken. Best absurd, ja.’

‘Ze neemt de tijd om terug te blikken op hun leven samen en toont hoe graag ze haar man gezien heeft. Maar ze durft ook dingen te benoemen die ze nooit heeft uitgesproken tegen Jules. Hoewel er momenten zijn geweest dat het minder goed ging, kan ze hem loslaten met veel warmte en mildheid. Dat was voor mij een mooie en serene afspiegeling van de realiteit van een relatie.’