Barbara Sarafian over 'Wit' van Bret Easton Ellis

Voor actrice Barbara Sarafian is dit boek een must read omdat de Amerikaanse schrijver Bret Easton Ellis er ons tijdperk op een heel eigen manier in beschrijft. ‘Ook een zomers boek mag een conversatiestarter zijn.'

‘Ik kies mijn zwembadboeken met veel voorzichtigheid uit. In sommige boeken kan ik me zo verliezen dat ik drie dagen aan mijn strandstoel gekluisterd zit. Het risico bestaat dan dat ik mijn reisgezellen wat verwaarloos. Een zwembadboek moet je kunnen wegleggen om mee aan tafel te schuiven voor het volgende aperitief, de volgende barbecue. Tegelijk mag het een conversatiestarter zijn. Wie daarnaar op zoek is, kan ik ‘Wit’ aanbevelen.’

De zwembadboeken van De Tijd Tot en met 24 augustus serveert De Tijd u 21 leestips voor aan het vakantiezwembad, u aanbevolen door een keur aan ervaren lezers. Duik hier in de volledige lijst.

‘In zijn eerste non-fictiebundel blikt Brett Easton Ellis in acht essays terug op zijn jeugd in de jaren zeventig. Hij bespreekt de controverses over de publicatie van zijn romans en de ruzies die hij in de loop der jaren met verschillende mensen en instanties had. Ondertussen doet hij aan maatschappijkritiek. Hij hekelt de politieke correctheid, het conformisme, de identiteitspolitiek en de slachtoffercultus waarin millennials zich volgens hem al te graag wentelen, vooral op de sociale media.’

‘Ellis was in de jaren tachtig al een belangrijke stem van mijn generatie. In ‘Less than Zero’ en ‘Glamorama’ beschrijft hij de cultuur van de yuppies, een nieuwe generatie jonge, welgestelde Amerikaanse professionals voor wie apathie, nihilisme en statusdrang de norm zijn. ‘American Psycho’ is een haast profetische roman over het opkomende narcisme dat intussen welig tiert. Het hoofdpersonage Patrick Bateman bouwt minutieus een kraaknette reputatie op maar heeft toch een heel donkere ware aard. Het was in de jaren tachtig, negentig al duidelijk dat we in een wereld leven waarin we niet per se onszelf moeten zijn.’

‘Sociale media hebben die tendens alleen versterkt. Achter ons scherm zijn we heer en meester. We beseffen niet hoe moraliserend, beschuldigend of zelfs moordend de taal op het internet kan zijn. In een passage over cyberpesten beschrijft Ellis hoe een jongen zelfmoord pleegt, nadat op Snapchat een video gelekt is waarin hij met zijn vriendje vrijt. Het is een rillend voorbeeld van wat trollen (mensen die zich online stelselmatig misdragen door te schelden, pesten, red.) kunnen veroorzaken. Als publiek figuur kom ik soms met die trollencultuur in contact. Ik ben me erg bewust van de willekeur en het gemak van die kritiek op sociale media. Het is een soort voyeurisme dat ik niet verdraag, en dus bewust negeer.’

Onvermogen

‘‘Wit’ stelt ook de traditionele media aan de kaak. Ellis gaat diep in op het onvermogen van de Amerikaanse verslaggevers om over Donald Trump te berichten. Hij voorspelde dit trumpiaanse tijdperk trouwens al in ‘American Psycho’, waar hij Trump als het grote voorbeeld van het hoofdpersonage voorstelde.’

Schermvullende weergave 'Wit' is uitgegeven door Ambo Anthos, telt 288 pagina's en kost 20 euro. ©Ambo|Anthos

‘De media zijn volgens Ellis zo verontwaardigd over de toon van Trump dat ze geen aandacht schenken aan wát hij vertelt. Ik heb nog in de Verenigde Staten gewoond, dus alle nieuwsankers, shows en zelfs plaatsen die Ellis in ‘Wit’ noemt, komen me bekend voor. Het heeft mijn obsessie voor de Amerikaanse actualiteit en media weer aangewakkerd. Ik volg de berichtgeving over onder meer Robert Mueller en Jeffrey Epstein op de voet.’

‘Waar ik Ellis niet in volg, is zijn mening over acteurs. Hij beweert dat we constant bezig zijn met behagen, met een drang om sympathiek gevonden te worden. Toen ik dat las, dacht ik: ‘Godverdomme, nu zit je compleet mis.’ Ik ben er niet om mensen te paaien. Ik zeg altijd wat ik denk. Volgens mij is hij misnoegd over de filmindustrie omdat hij als scenarist in Hollywood niet serieus wordt genomen. Afgezien daarvan vind ik mezelf in veel van Ellis’ ideeën terug.’