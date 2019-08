Charlotte D'Hulst over 'De ondergrondse spoorweg' van Colson Whitehead

Voor Charlotte D'Hulst, de CEO van de biotechstart-up Yesse Technologies, is dit boek een must read omdat het spannend en meeslepend is en het haar de ogen geopend heeft over het structurele probleem dat racisme is. ‘Veerkracht is sterker dan medelijden.'

‘Colson Whitehead is een Afro-Amerikaanse auteur. Zijn roman ‘De ondergrondse spoorweg’ gaat over de slavernij in de Verenigde Staten in de 19de eeuw. Het hoofdpersonage is Cora, een 15-jarige slavin die haar hele leven op een kantoenplantage in Georgia woont. Op een nacht besluit ze weg te vluchten. Daar begint het verhaal.’

‘Die ondergrondse spoorweg is een clandestien netwerk van safe houses, georganiseerd door zwarten en blanken die, met gevaar voor eigen leven, de slaven willen helpen te ontsnappen van het afschuwelijke Zuiden. Of dat denk je. Zelfs in de noordelijke staten bestaat een complot dat zwarten ertoe wil drijven zich vrijwillig te laten steriliseren. Whitehead beschrijft dat indrukwekkend en maakt het superspannend. Samen met Cora stel je je voortdurend vragen. Zou het hier wel veilig zijn? Ben ik al ver genoeg of moet ik nog noordelijker gaan?’

‘Het boek bevat nog ethische kwesties, zoals een experiment waarin syfilis bijna Hitler-gewijs wordt onderzocht en getest op slaven. Bij Yesse Technologies (vroeger MouSensor), de biotechstart-up die ik leid, werken we met muizen. Net als bij klinische proeven waarbij mensen betrokken zijn, is dat heel streng gereguleerd. Als wetenschapper kan je daarop sakkeren, maar de geschiedenis toont aan dat het nodig is in de strijd tegen misbruik. Die ethische commissies en de bijhorende papierwinkel zijn er dus volkomen terecht.’

‘Het fenomeen van de underground railroad is heel bekend in de VS, maar ik had er nooit van gehoord, hoewel Europa een even grote rol speelde in het ontstaan van de slavernij. Toen ik dat ontdekte, stootte ik op mijn naïviteit. Als blanke bevoorrechte persoon kan je je echt niet voorstellen hoe slavernij in de praktijk voelt. Dit boek doorprikt die bubbel.’

‘Maar Whitehead wekt allesbehalve medelijden op. Mij zijn vooral de veerkracht en strijdlust bijgebleven die Cora typeren. Ik las het verhaal van een fiere en sterke bevolkingsgroep. Het is weliswaar een rauw verhaal vol gruwel en uitbuiting, maar Whitehead is een vakman die dat literair - je zou het bijna mooi noemen - neerzet, zonder verbloemend of belerend te zijn.’

‘Ik woon zo’n tien jaar in New York, de multiculturele stad bij uitstek. Iedereen heeft hier een verschillend verhaal, een verschillende afkomst, religie of huidskleur. Dat trekt mij aan. Het lijkt misschien alsof die mensen allemaal harmonieus samenleven, maar toch zie ik geregeld onderhuids racisme in het dagelijkse leven. Het blijft merkbaar aanwezig, ook in Europa. Het is een structureel probleem dat we niet genoeg kunnen bestrijden.’