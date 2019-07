Femke Gyselinck over 'Mijn jaar van rust en kalmte' van Ottessa Moshfegh

Voor danseres en choreografe Femke Gyselinck is dit boek een must read omdat de absurde inslag haar verbeelding triggert en zo inspiratie levert voor haar dansvoorstellingen. 'Het biedt een verlichtende kijk op welvaartsziekten.'

‘In ‘Mijn jaar van rust en kalmte’ besluit een vrouw een jaar te slapen omdat ze de leegte in haar leven moe is. Ze werkt als galeriste in New York maar ze kan de holheid van dat bestaan niet van zich afschudden en kiest ervoor zich suf te drogeren met slaappillen. Suïcidaal is ze niet, eerder verveeld en onverschillig, leer je uit gesprekken met een zeldzame bezoeker of haar twijfelachtige psychiater.’

De zwembadboeken van De Tijd Tot en met 24 augustus serveert De Tijd u 21 leestips voor aan het vakantiezwembad, u aanbevolen door een keur aan ervaren lezers.

‘Hoewel het verhaal zich afspeelt in het 9/11-tijdperk, wat later een scherpe metafoor blijkt, is het zeer relevant voor deze tijd. Ik herken die existentiële worsteling bij mijn generatie. De welvaartsziekten slaan toe. Ik zie mensen in mijn omgeving crashen, schijnbaar zonder aanleiding, net zoals in het boek. Er zijn zoveel opties om je identiteit op te bouwen en ergens bij te horen. Zo ontstaat een latente prestatiedruk, zowel professioneel als privé. Dat baart me soms wel zorgen.’

‘Ottessa Moshfegh heeft de gave die besognes te relativeren met haar woorden. Ze snijdt de thema’s aan met humor en houdt de nodige afstand om personages te kunnen observeren. Dat vind ik noodzakelijk. Ik zou nooit een non-fictieboek over welvaartsziekten lezen. De combinatie van Moshfeghs donkere, bijna cynische humor en haar droge schrijfstijl biedt een verfrissend en verlichtend perspectief.’

‘Het verhaal is fictief - bijna absurd - en dat trekt me aan. Een jaar slapen is onmogelijk. Dat maakt fantasie onontbeerlijk en dat kan ik aan mijn beroep linken. Wie op een podium staat, moet over een enorme verbeeldingskracht beschikken en dan zijn verhalen als deze een inspiratie. Wat is echt en wat niet? In welke mate vallen danser en personage samen? Zulke vragen keren terug in elk creatieproces. Elementen die verbeelding triggeren zijn essentieel in mijn voorstellingen. Ik vertrek graag vanuit iets concreets om dan te fantaseren.’

Schermvullende weergave Ottessa Moshfegh - Mijn jaar van rust en kalmte - Hollands Diep, 21,99 euro. ©rv

‘Lezen helpt me daarbij. Ik hou van fictie voor het spel met taal, maar ik val terug op non-fictie bij onderzoek voor mijn werk. Mijn vorige voorstelling was een samenwerking met mijn broer (drummer Lander Gyselinck, red.). Ze was opgebouwd rond een nummer van Jennifer Lopez. Voor mijn nieuwste project, dat opnieuw muziek centraal plaatst, lees ik nu veel over Joni Mitchell. Toen ik ‘Mijn jaar van rust en kalmte’ opensloeg, viel mijn oog op een quote van Mitchell op de eerste pagina. Dat kan geen toeval zijn, dacht ik. Mijn verbeelding kwam op gang en de voorstelling was vertrokken.’