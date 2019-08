Fernand Huts: ‘Dit boek maakt je een expert in de liefde'

Voor Fernand Huts, de topman van de logistieke groep Katoen Natie, is ‘Pourquoi c’est si compliqué l’amour’ een must read omdat het boek van Philippe Brenot mannen en vrouwen helpt elkaar beter te begrijpen.

‘Enkele maanden geleden had ik wat tijd te doden in de Gare de l’Est in Parijs. Ik stapte een boekenwinkeltje binnen, waar mijn oog op ‘Pourquoi c’est si compliqué l’amour?’ van Philippe Brenot viel. Ik ben het in de trein beginnen te lezen en kon het daarna niet meer neerleggen. Ik las het uit in mijn tuin in Kent tussen de bloemetjes, de bijtjes en de tortelduifjes. De ideale setting voor dit boek, dat je tot een expert in de liefde zal maken.’

‘De liefde is onbetwistbaar het mooiste dat er bestaat. Maar ze is zo verdraaid ingewikkeld. Soms denk je dat je je beste beentje voorzet en ben je in de ogen van het andere geslacht compleet verkeerd bezig. Dat wist ik al uit ervaring. Ik heb in de liefde al behoorlijk wat geblunderd. Ik had veel misvattingen over vrouwen, vooral omdat ik hen niet begreep. Brenot - een psychiater, antropoloog en relatietherapeut - onderzoekt in dit boek de fundamentele verschillen tussen man en vrouw. Ik heb er veel uit geleerd. Als je beter begrijpt hoe je partner denkt, komt dat je relatie alleen ten goede.’

‘Om te begrijpen hoe wij als mensen in elkaar zitten, beschrijft Brenot eerst hoe onze vroegste voorouders - de mensapen - zich seksueel gedroegen. Oorspronkelijk was er geen sprake van koppels, traditionele gezinnen, seksueel geweld of dominantie van het ene geslacht over het andere. Het koppel zoals we het nu kennen, is een recent fenomeen. Zelfs een honderdtal jaar geleden bestond die rechtstreekse verhouding tussen man en vrouw nog niet. Mannen brachten veel meer tijd buitenshuis door, in het gezelschap van andere mannen. Vrouwen verenigden zich dan weer aan de haard. We leefden in stamverband en in grotere families. Vandaag bevinden man en vrouw zich voor het eerst in de geschiedenis lijnrecht tegenover elkaar, en moeten we toegeven dat we niets van elkaar begrijpen.’

‘Dat de liefde zo ingewikkeld is, is volgens Brenot volstrekt normaal. We hebben nu eenmaal een andere ontwikkeling doorgemaakt. Hij beweert zelfs dat mannen en vrouwen niet voor elkaar bestemd zijn. Onze sensibiliteit, onze emoties en onze manier van handelen zijn compleet verschillend. We ervaren seksualiteit en erotiek op een heel andere manier. Malentendu’s zijn volgens hem onvermijdelijk. Het zou ook een vergissing zijn elkaar te willen veranderen. Brenot biedt wel een oplossing aan: empathie. We moeten onze verschillen proberen te begrijpen en een nieuwe taal ontwikkelen om elkaar te ontcijferen.’

‘Het boek staat bol van herkenbare getuigenissen van koppels die bij Brenot in therapie gingen. Ik kwam mezelf maar ook mijn vrouw en ex-vriendinnen steeds tegen. Je herbeleeft blunders die je liever niet had begaan of ruzies die je ooit hebt gehad. De lichte schrijfstijl zorgt voor een aangename leeservaring en maakt het boek voor iedereen toegankelijk.’

‘Uiteindelijk is de liefde als een labyrint. Man en vrouw proberen elkaar in het middelpunt te ontmoeten. Natuurlijk neem je af en toe een foute afslag en kom je in een doodlopende gang terecht. Dat is eigen aan l’amour. Dit boek kan als een kaart zijn die je naar elkaar leidt. Daarna samen de uitgang van het doolhof vinden is natuurlijk een ander paar mouwen.’

‘Pourquoi c’est si compliqué l’amour?’ is uitgegeven bij Les Arènes, telt 192 pagina’s en kost 17,90 euro.